С 1 августа в Башкирии выросла стоимость проезда в некоторых пригородных автобусах

Со вчерашнего дня, с 1 августа 2022 года в Башкирии изменилась стоимость проезда в некоторых пригородных автобусах. Полный список государственный перевозчик выложил у себя на сайте, указав как актуальную стоимость так и разницу при оплате поездки наличными или же картой «Алга» по городам и населенным пунктам. Всем заинтересованным в том как именно изменилась стоимость и коснулись ли изменения нужного им маршрута предлагаем изучить таблицу по ссылке.
Ранее Mkset сообщал о том, что с 1 августа 2022 года вырастет стоимость проезда и перевозки багажа в пригородных электричках. 1 августа минуло, цены благополучно выросли и теперь они составляют ни много ни мало 24 рубля за первые десять километров пути, но при проезде на «Ласточке» уже 32 рубля. Каждый последующий после десятого километра маршрута обойдётся пассажирам в 2 рубля и 40 копеек на «обычной» электричке и 2 рубля 70 копеек для пассажиров «Ласточек».
Но есть немаловажный нюанс — при оформлении билетов через приложение «РЖД» цена останется такой, которой была до 1 августа.