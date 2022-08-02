Минюст Башкирии подал иск о ликвидации «Правозащитного фонда Альмиры Жуковой»

Сама Альмира Жукова рассказала корреспонденту Mkset о том, по каким причинам фонд хотят ликвидировать — все дело в его учредителях, в числе которых находится и Рамиля Саитова, которая включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга. И по мнению Минюста лицо причастное к экстремистской деятельности не может быть учредителем НКО. Среди ответчиков по делу также значится Ильнур Кинисаров из «Кармаскалинской четверки», который также является членом запрещенной и признанной экстремистской организации «Башкорт», что по логике Минюста несовместимо с должностью учредителя НКО.