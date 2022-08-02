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Минюст Башкирии подал иск о ликвидации «Правозащитного фонда Альмиры Жуковой»

2 августа 07:13
Фото: 1MI
О причинах ликвидации фонда, который правозащитница берегла для помощи сиротам Жукова рассказала корреспонденту Mkset 2 августа.

Минюст намерен ликвидировать «Правозащитный фонд Альмиры Жуковой» и уже подал соответствующий административный иск, дело было зарегистрировано в Советском суде еще в конце июня, однако из-за исправлений материалов иск был принят судом к производству только в середине июля. Заседание назначенное на 28 июля было отложено и теперь административное дело будут рассматривать 11 августа.

Сама Альмира Жукова рассказала корреспонденту Mkset о том, по каким причинам фонд хотят ликвидировать — все дело в его учредителях, в числе которых находится и Рамиля Саитова, которая включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга. И по мнению Минюста лицо причастное к экстремистской деятельности не может быть учредителем НКО. Среди ответчиков по делу также значится Ильнур Кинисаров из «Кармаскалинской четверки», который также является членом запрещенной и признанной экстремистской организации «Башкорт», что по логике Минюста несовместимо с должностью учредителя НКО.

Помимо состава учредителей Минюст нашел в деятельности фонда и другие предположительные нарушения, а именно отсутствие отчетов о деятельности и документов о расходовании денег.

Примечательно, что деятельность фонда была приостановлена еще в 2019 году, вместе с попаданием Саитовой под следствие. Сама же Альмира Жукова корреспонденту Mkset рассказала о том, что она берегла данный фонд для работы с сиротами и помощи им.

Альмира Жукова заявила Mkset, что не удивлена происходящим и полагает, что ей мстят. Также призналась правозащитница и в том, что хоть иногда ей и хочется все бросить, «так просто уходить» она не собирается.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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