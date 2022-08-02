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Мэрия Уфы заявила об угрозе срыва стройки в Забелье стоимостью более 9 млрд рублей

2 августа 12:04
Фото: ufacity.info
Так, стройка в Забелье оказалась под угрозой срыва из-за подорожания строительства инженерных сетей, сообщает замглавы Управления капстроительства администрации башкирской столицы Руслан Кильдияров.

Мэрия Уфы может вернуть в федеральный бюджет освоенные 4,3 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил замглавы Управления капстроительства администрации башкирской столицы Руслан Кильдияров на оперативном совещании в мэрии Уфы.

Так, Кильдияров подчеркнул, что риск существует в случае незаключения допсоглашения о дополнительном финансировании строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Известно, что на федеральные средства в Забелье реализуются следующие проекты: канализационный коллектор, канализационная насосная станция, водовод техническое перевооружение станции «Затон». Отметим, строительство данных объектов позволит в будущем возвести на территории Забелья 10 миллионов кв. метров жилья.

— Работы, не подвергшиеся изменениям, выполнены. Лимит 2022 года освоен. Выполнение оставшихся работ возможно только после поставки оборудования в первом квартале 2023 года. Из-за длительных сроков изготовления оборудования и проведения пусконаладочных работ на объекте «КНС Затон-Восточный», необходимо подписать дополнительно соглашение до 1 сентября 2022 года Руслан Кильдияров.

Мэр Уфы в свою очередь поручил Руслану Кильдиярову ситуацию доработать. «Я обращаю внимание, что это ваша работа — подписание соглашений и своевременный запуск процесса согласования», — заявил Мавлиев.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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