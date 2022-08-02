Мэрия Уфы заявила об угрозе срыва стройки в Забелье стоимостью более 9 млрд рублей

Так, Кильдияров подчеркнул, что риск существует в случае незаключения допсоглашения о дополнительном финансировании строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Известно, что на федеральные средства в Забелье реализуются следующие проекты: канализационный коллектор, канализационная насосная станция, водовод техническое перевооружение станции «Затон». Отметим, строительство данных объектов позволит в будущем возвести на территории Забелья 10 миллионов кв. метров жилья.