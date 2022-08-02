Мавлиев назвал катастрофой безопасность дорог после вопиющего ДТП в Уфе

Кроме того, по информации начальника отдела ГИБДД по Уфе Равиль Бикбулатов, на месте ДТП, а именно напротив дома № 29 по улице Софьи Перовской был произведен демонтаж 6 един и подрезка хвойных насаждений, которые ограничивали видимость светофорных объектов. Было также выявлено отсутствие дублирующих дорожных знаков пешеходных переходов над проезжей частью, ограничивающих пешеходных ограждении и горизонтальной дорожной разметки. Помимо этого, изменения были внесены в режим работы светофорных объектов.