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Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября

2 августа 12:55
Фото: 1MI
Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом теплосетей, сообщает МУП УИС

Движение по улице Гоголя в Уфе будет перекрыто до 1 октября. Об этом сообщает МУП УИС.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по капитальному ремонту городских тепловых сетей. Так, проезжая часть на улице Гоголя от ТСК «Свердловский» до дома по улице Гоголя, 39 будет недоступна в период с 1 сентября по 1 октября.

Отметим, ранее стало известно, что в Уфе до конца 2022 года ограничат движение на одном из участков улицы Зайнаб Биишевой. Данное ограничение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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