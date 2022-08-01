mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщина сбила 4-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте в Уфе

1 августа 07:00
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Малышка получила серьезные травмы и с ними была доставлена в медучреждение, сообщили в ГИБДД по Уфе 1 августа.

В ГИБДД Уфы рассказали о сразу двух ДТП в несовершеннолетними, в которых за рулем были женщины, а под колесами оказались дети. Оба инцидента произошли в минувшую субботу 30 июля.

Первый случай произошел в уфимском Инорсе по улице Ферина. Женщина за рулем Лады XRAY сбила малышку четырех лет, которая по предварительным данным правоохранителей, решила перебежать дорогу в неустановленном месте. Девочка получила травмы с которыми и была госпитализирована.

Второй случай также произошел в Уфе, но уже в Сипайлово. Там женщина за рулем иномарки сбила 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. К счастью ребенок выжил. Девочку госпитализировали.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44