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В Учалах инспектор ГИБДД устраивал шоу с переодеванием и угодил на скамью подсудимых

1 августа 09:44
Фото: 1MI
Предприимчивый уже бывший старший госинспектор-экзаменатор обвиняется в служебном подлоге, который организовывал весьма интересным образом, рассказали в прокуратуре Башкирии 1 августа.

На скамье подсудимых в обозримой перспективе окажется уже бывший старший государственный инспектор регистрационно-экзаменационной группы Учалинского ГИБДД. Бывшим инспектором он стал именно из-за подозрений в служебном подлоге. Из-за этих подозрений инспектора и уволили на компрометирующих основаниях.

Следствие полагает, что в конце прошлого года к ныне обвиняемому, а тогда еще инспектору обратились две дамы, одна из города Сибай, другая из Челябинска. Обоих объединяла общая проблема — самостоятельно сдать экзамен на право управления автомобилем, несмотря на то, что в автошколе обучение прошли.

Бывший инспектор поразмыслил и придумал нетривиальную схему с элементами шоу. Он привлек в свой замысел жительницу Учалов, которая теоретическую часть могла сдать легко и непринужденно. Собственно это она и сделала, перевоплощаясь в разные образы, ведь желающих сдать заветный экзамен было две.

Так с помощью прекрасно владеющей теорией учалинки обе женщины «сдали» теорию, с «практикой» же им помог тот самый инспектор. А девушки успешно получили водительские права. Однако их афера была раскрыта и теперь богатый на выдумки инспектор проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге, в котором уже признал свою вину.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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