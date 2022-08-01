В мэрии Сибая прокомментировали инцидент с турником, который отправил в кому ребенка

Корреспондент «Башинформа» пообщался с вице-мэром Сибая Николаем Воробьевым и выяснил, что мэрия поддерживает постоянную связь с семьей пострадавшего подростка, которая сейчас находится вместе с сыном в больнице. Также сообщил Воробьев изданию и о том, что семье оказывается «всяческая поддержка и помощь», а мальчик тем временем находится в ожидании вертолета санитарной авиации. Когда он прибудет уже медики будут решать целесообразно ли транспортировать пострадавшего.