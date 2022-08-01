mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии с начала года цены на первичное жилье выросли на 22%, а на вторичку на 10

1 августа 07:50
Фото: 1MI
Таковы итоги второго квартала текущего года по данным Башстата.

Стало известно как изменились цены на недвижимость в Башкирии за два квартала или же за первые шесть месяцев 2022 года. Надо полагать, что стоимость жилья выросла, однако аналитики Башстата назвали более конкретные цифры.

Так по итогам двух минувших кварталов текущего года средняя стоимость квадратного метра «первички» будет равняться 103,3 тысячи рублей. С конца прошлого года данный показатель продемонстрировал весьма впечатляющий рост на 21,9%, рост был не молниеносный, почти половину от набранной цены, а именно 13,1% метр имел уже к концу первого квартала 2022 года.

Вторичное жилье тоже не дешевеет. Однако его рост куда скромнее чем у первички. За первые два квартала нынешнего года стоимость одного квадратного метра жилья «бывшего в употреблении» выросла без малого на 10%, а именно на 9,7%. Рост как и с первичкой был постепенен. За первый квартал метр «подрос» на 5,3%. Стоит сегодня в среднем метр вторичного жилья в Башкирии 81,9 тысяч рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44