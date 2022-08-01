В Башкирии с начала года цены на первичное жилье выросли на 22%, а на вторичку на 10

Вторичное жилье тоже не дешевеет. Однако его рост куда скромнее чем у первички. За первые два квартала нынешнего года стоимость одного квадратного метра жилья «бывшего в употреблении» выросла без малого на 10%, а именно на 9,7%. Рост как и с первичкой был постепенен. За первый квартал метр «подрос» на 5,3%. Стоит сегодня в среднем метр вторичного жилья в Башкирии 81,9 тысяч рублей.