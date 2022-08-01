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Шевчук заявил, что не приедет в Уфу 5 августа на суд по статье о дискредитации ВС РФ

1 августа 08:21
Фото: 1MI
В суде артиста будет представлять адвокат Александр Передрук, о чем он сообщил Mkset 1 августа.

Как сообщил Mkset адвокат лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук его подзащитный не намерен приезжать в Уфу на заседание суда, где и будет рассмотрено то самое административное дело против артиста, возбужденного после высказываний исполнителя о родине на концерте в Уфе 18 мая.

Дело по новой административной статье уже не первый месяц путешествует из Уфы в Санкт-Петербург и обратно. Дзержинский суд Петербурга в последний раз переслал дело в Советский суд Уфы, где 5 августа и пройдет заседание.

#Новости#Наталья Балыкова#Ирина Деревянчук#Общество
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