Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию

Тема вакцинации, а скорее ревакцинации возвращается в список самых актуальных. И если пока что коронавирусная статистика на вызывает у обычных граждан опасений, то специалисты уже готовятся к очередной волне, о тяжести которой пока рано судить. Предположения же компетентные специалисты строят самые разные.