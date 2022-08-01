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МИД РФ: Лондон сознательно вступил в конфронтацию с Москвой

1 августа 19:07
Фото: pixabay.com
Британские власти сознательно избрали политику противодействия РФ, уверены в МИД. Кроме того, в Министерстве считают, что англичане понесут ответственность за последствия конфронтации двух стран.

В ведомстве заявляют, что Британия способствует распространению русофобии и ложных сведений о России, а также поддерживает неонацистские настроения киевского правительства. При этом российское Министерство пригрозило англичанам “достойным ответом”.

Кроме того, в МИД отмечают тенденцию к расширению российского стоп-листа с учетом деструктивного стремления Великобритании к усилению санкций под выдуманными предлогами, пишет Russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что РФ ответила тридцати девяти британским журналистам, бизнесменам и политическим деятелям ответными личными санкциями. Среди персон нон-грата оказался и экс-премьер Дэвид Кэмерон.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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