mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу

1 августа 10:06
Фото: Прокуратура Башкирии
Речь идет о 15-летнем мальчике, который в детском лагере в Баймакском районе пострадал во время занятия на турниках. Состояние школьника оценивается как тяжелое, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ.

Пострадавшего в детском лагере 15-летнего мальчика могут перевезти в Уфу. Как уточняет пресс-служба Минздрава Башкири, решение о переводе будет приниматься по результатам консультации санавиации РДКБ. Подчеркивается, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, что инцидент произошло накануне, 31 июля, в детском лагере «Юлдаш» Баймакского района. Известно, что 15-летний мальчик занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание и на данный момент находится в коме.

Так, прокуратура Башкирии проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44