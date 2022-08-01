Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу

Пострадавшего в детском лагере 15-летнего мальчика могут перевезти в Уфу. Как уточняет пресс-служба Минздрава Башкири, решение о переводе будет приниматься по результатам консультации санавиации РДКБ. Подчеркивается, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.