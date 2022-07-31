В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником

В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником
В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником
Вчера, 19:33ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Прокуратура РБ
Снаряд сорвался в момент, когда на нем висели трое детей, сообщает тереграм-канал «Mash Batash».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в лагере «Юлдаш» в Баймакском районе. Пострадавшему ребенку 15 лет. По данным, телеграм-канала, он вместе с двумя братьями висел на турнике. Тяжелый снаряд сорвался вниз и придавил подростка.

У ребенка раздроблена височная кость, сейчас он находится в больнице Сибая. Врачи борются за его жизнь.

В республиканской прокуратуре в свою очередь уточнили, что подросток получил тяжелую травму около 11:30, выполняя спортивные элементы на детской площадке. Надзорное ведомство провело проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы