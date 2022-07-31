В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в лагере «Юлдаш» в Баймакском районе. Пострадавшему ребенку 15 лет. По данным, телеграм-канала, он вместе с двумя братьями висел на турнике. Тяжелый снаряд сорвался вниз и придавил подростка.
У ребенка раздроблена височная кость, сейчас он находится в больнице Сибая. Врачи борются за его жизнь.
В республиканской прокуратуре в свою очередь уточнили, что подросток получил тяжелую травму около 11:30, выполняя спортивные элементы на детской площадке. Надзорное ведомство провело проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).