В Башкирии в летнем лагере подростку проломило голову турником

В республиканской прокуратуре в свою очередь уточнили, что подросток получил тяжелую травму около 11:30, выполняя спортивные элементы на детской площадке. Надзорное ведомство провело проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).