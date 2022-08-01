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Глава пресс-службы ФК «Спартак» Зеленков: Федун с поста президента не уходил

1 августа 14:29
Фото: wikimedia.org
Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу футбольного клуба «Спартак», опроверг информацию о том, что Леонид Федун ушел с должности президента.

В интервью корреспондентам информационного портала NEWS.ru Зеленов сказал, что в руководящем аппарате ФК «Спартак» ничего не знают ни о каких кадровых перестановках.

«Относимся к слухам спокойно, — подчеркнул руководитель пресс-службы клуба. — Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы».

В июне текущего года Федун оставил должность вице-президента «ЛУКОЙЛа», которую занимал свыше 25 лет. Он покинул одну из крупнейших нефтегазовых компаний мира, достигнув пенсионного возраста, и по семейным обстоятельствам.

Сообщение о том, что Федун покидает пост руководителя футбольного клуба, ранее появилось в Telegram-канале «Спартак КБ телега». Автор отметил, что, возможно, командой бьудет управлять теперь владелец ценных бумаг компании ЛУКОЙЛ, ее вице-президент Александр Матыцин. Сейчас активно идет юридический процесс передачи акций ФК «Спартак».

На Telegram-канале Baza ранее также появилась информация о том, что Федун, вероятно, покинет футбольный клуб. В сообщении говорилось, его преемником может стать Ашот Хачатурянц, руководивший ранее Российской премьер-лигой.

#Новости#Юлия Кононенко#Спорт
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