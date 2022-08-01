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Алан Марзаев назначен вице-премьером правительства Башкортостана

1 августа 09:23
Фото: Пресс-служба правительства РБ.
О новом назначении сегодня в ходе оперативного совещания сообщил Радий Хабиров.

Стало известно, что Алан Марзаев был назначен на должность вице-премьера правительства Башкирии. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил глава республики.

Так, Марзаев будет координировать работу министерства архитектуры и строительства, а также министертсва жилищного хозяйства. Отметим, что ранее сферу курировал Раиф Абдрахимов, которого Хабиров порекомендовал на должность гендиректора ОАО «Башспирт».

— Я хорошо знаю человеческие, профессиональные и деловые качества Алана Викторовича. На фоне очень эффективной работы Раифа Рамазановича вам надо советоваться, учиться у него. С сегодняшнего дня приступайте к выполнению своих служебных обязанностей. Объем работы увеличивается — минстрой и минЖКХ — две структуры, которые должны во взаимосвязи работать. Очень надеюсь, что вы эту ответственную ношу будете эффективно тянуть. Подчеркиваю, что надо советоваться и очень мудрым человеком быть, — заявил Радий Хабиров.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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