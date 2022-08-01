Алан Марзаев назначен вице-премьером правительства Башкортостана

— Я хорошо знаю человеческие, профессиональные и деловые качества Алана Викторовича. На фоне очень эффективной работы Раифа Рамазановича вам надо советоваться, учиться у него. С сегодняшнего дня приступайте к выполнению своих служебных обязанностей. Объем работы увеличивается — минстрой и минЖКХ — две структуры, которые должны во взаимосвязи работать. Очень надеюсь, что вы эту ответственную ношу будете эффективно тянуть. Подчеркиваю, что надо советоваться и очень мудрым человеком быть, — заявил Радий Хабиров.