Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова

При этом Радий Хабиров также отметил ряд профессиональных качеств Абдрахимова, в числе которых выделил его ответственность, масштаб мысли и большой опыт работы. В завершение Хабиров заявил о том, что Абдрахимов будет награждён высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.