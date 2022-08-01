Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова

Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова
Хабиров рекомендовал на должность гендиректора «Башспирта» вице-премьера Абдрахимова
Вчера, 13:10ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
О своей личной рекомендации глава региона заявил в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа

На должность генерального директора «Башспирт» Радий Хабиров порекомендовал Раифа Абдрахимова. Об этом глава региона сообщил в ходе сегодняшнего заседания в ЦУРе Башкирии.

Глава региона отметил, что решение о назначении на должность будет принимать совет директоров компании, которая, по его словам, является одним из главных налогоплательщиков республики.

При этом Радий Хабиров также отметил ряд профессиональных качеств Абдрахимова, в числе которых выделил его ответственность, масштаб мысли и большой опыт работы. В завершение Хабиров заявил о том, что Абдрахимов будет награждён высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.

На должность Абдрахимова назначен нынешний министр ЖКХ республики Алан Марзаев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы