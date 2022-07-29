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В МВД Башкирии прокомментировали задержание замминистра Андрея Москвитина

29 июля 12:46
Фото: 02.мвд.рф
Замминистра МВД Андрея Москвитина задержали сегодня сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Стало известно, что заместитель министра МВД Андрей Москвитин был задержан в рамках оперативного сопровождения уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, все имеющие сведения ведомство в установлено порядке были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Подчеркивается, что в связи с данным уголовным делом другие сотрудники МВД по Башкирии задержаны не были.

Напомним, что информация о задержании Андрея Москвитина появилась сегодня спустя несколько часов после того, как СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали об обысках в кабинете замминистра.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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