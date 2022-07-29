В Башкирии ФСБ задержала замминистра МВД Андрея Москвитина, руководящего угрозыском

Видео, на вотермарке которого значится, что снято оно ФСБ по Забайкальскому краю. Официальных комментариев профильные ведомства Башкирии пока что не дают. По сообщению указанного выше ИА «Чита.Ру» Москвитин как и его коллега подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве.