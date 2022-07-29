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В Башкирии ФСБ задержала замминистра МВД Андрея Москвитина, руководящего угрозыском

29 июля 11:43
Фото: 02.мвд.рф
Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю сообщает ИА «Чита.Ру» 29 июля.

Как сообщают как республиканские СМИ и СМИ Забайкальскоро края сегодня ФСБ и Следственный комитет задержали двух высокопоставленных полицейских, один из которых заместитель министра внутренних дел Башкирии Андрей Москвитин, возглавляющий уголовный розыск.

Буквально за несколько часов до появления новостей о задержании СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали о том, что в кабинете Москвитина сотрудники ФСБ проводят обыск.

Видео, на вотермарке которого значится, что снято оно ФСБ по Забайкальскому краю. Официальных комментариев профильные ведомства Башкирии пока что не дают. По сообщению указанного выше ИА «Чита.Ру» Москвитин как и его коллега подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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