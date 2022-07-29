РЭО: Пыль, опилки и кора станут сырьем строительных заводов

В рамках программы будет составлен список самых перспективных для использования вторичных ресурсов и сырья, которые образуются на предприятиях металлургической промышленности. Например, шлаки цветного и черного металла можно использовать в производстве цемента, щебня, песка, фосфорных удобрений и не только. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства, передает newsnn.ru.