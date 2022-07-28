В социальных сетях стартовал проект #БерегиБерег_Челлендж

Чтобы стать участником проекта, необходимо признаться в любви к водоему, показав сердце на его фоне, и разместить свое фото в соцсетях — ВК или «Одноклассники». Свою публикацию необходимо начать со строк «Название водоема — это…». Также обязательно нужно написать хештег #БерегиБерег_Челлендж. Прием работ продлится до 29 августа включительно.