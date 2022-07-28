Новые детали смертельного ДТП и суд над Шевчуком: Главное за день в Уфе и республике

Сегодня стало известно, что водитель микроавтобуса, по вине которого в результате ДТП погибли шесть человек, во время поездки отвлекался на телефон. Об этом Mkset сообщил информированный источник. Напомним, что резонансный дорожный инцидент случился в республике 25 июля. Mkset связался с одним из выживших пассажиров микроавтобуса, по словам, которого семь человек из числа пассажиров были вынуждены ехать стоя.
Также сегодня стало известно, где в Уфе качество питьевой воды не соответствует нормам. Данные о результатах исследования публикует Роспотребнадзор. Так, из 45 проб в 40 муниципалитетах республики 10 проб показали некоторые несоответствия.
Дело Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ может так и остаться без рассмотрения. По словам адвоката лидера группы ДДТ, Юрий Юлианович может ходатайствовать об изменении подсудности. Однако на данный момент остаётся неизвестным, будет ли заявлено такое ходатайство. Отметим, что срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевучук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.
В сети появилось видео наезда на 39-летнюю жительницу Уфы и её ребёнка. Напомним, шокирующий инцидент произошёл днем ранее в Уфе. Местная жительница на своём автомобиле сбила женщину с ребёнком — те от удара скончались на месте. Позднее в СМИ появилась информация о том, что женщина, будучи за рулём, отвлеклась на то чтобы покормить своего грудного ребёнка.
Одна из участниц голодовки скандального «дома смерти» сегодня была госпитализирована. Сообщается, что женщина уже в течение нескольких дней после начала акции испытывала серьёзное недомогание. Сама же акция, по словам дольщиков дома, который обещали сдать ещё 12 лет назад, направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к их проблеме.