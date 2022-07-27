В Башкирии пополняют ряды бездомных пенсионеры и инвалиды

Так возраст 42% из зарегистрированных в Башкортостане лиц без определенного места жительства составляет 46-60 лет. Структура возрастной группы бездомных в регионе выглядит следующим образом: от 18 до 24 лет — 4% обратившихся, от 25 до 35 лет — 9%, от 36 до 45 лет — 18%, старше 60 лет — 27%, сообщили сотрудники Минсоцзащиты Башкирии.