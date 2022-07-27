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Posted 27 июля 2022,, 11:51

Published 27 июля 2022,, 11:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии пополняют ряды бездомных пенсионеры и инвалиды

27 июля 2022, 11:51
Представители Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан бьют тревогу.

В регионе растет число людей без определенного места жительства. Об этом информирует «КП-Уфа».

За первую половину 2022 года сотрудники Республиканского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства обслужили 306 человек. Из статистики учреждения видно, что число зарегистрированных социальным центром бездомных растет из года в год: 2019 год — 456 граждан, 2020 год — 502 гражданина, 2021 год — 641 человек.

Интересно, что более 84% зарегистрированных в регионе бомжей являются представителями сильного пола. Свыше 20% бездомных ранее были судимы. Более 6% — это инвалиды. Возраст свыше 14% бомжей достиг пенсионного.

Так возраст 42% из зарегистрированных в Башкортостане лиц без определенного места жительства составляет 46-60 лет. Структура возрастной группы бездомных в регионе выглядит следующим образом: от 18 до 24 лет — 4% обратившихся, от 25 до 35 лет — 9%, от 36 до 45 лет — 18%, старше 60 лет — 27%, сообщили сотрудники Минсоцзащиты Башкирии.

#Общество#Новости#Юлия Кононенко
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