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В Башкирии упразднили оперштаб по недопущению ускоренного роста цен

26 июля 09:18
Фото: 1MI
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации сегодня 26 июня.

В Башкирии упразднен штаб по недопущению ускоренного роста цен на сельхозпродукцию, а также сырье и продовольствие в регионе, созданный почти 8 лет назад, в августе 2014 года. Сегодня же, 26 июля данный штаб нацеленный на оперативное реагирование на вопросы обеспечения сбалансированность товарных рынков и недопуск ускоренного роста цен как на сырье, так и на продовольствие, упразднен и деятельность свою не ведет.

Вслед за самим штабом упраздняются рабочие группы, которые вели деятельность в рамках указанного штаба, а регламентирующие деятельность групп постановления также утрачивают свою силу.

Однако упразднение штаба не значит, что власти Башкирии не будут заниматься вопросом цен. Упраздненный штаб заменит созданная в октябре 2021 года рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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