«Пересмотрите приоритеты»: Уфимец попросил у Хабирова детские площадки на набережной

В своем обращении гражданин напомнил о том, что в Уфе «объявлена закупка на очередной памятник, вслед за памятником генералу Шаймуратову, стела „Город трудовой доблести“ за почти 100 млн. рублей», в тоже время «за столько лет не было построено ни одной детской площадки».