«Пересмотрите приоритеты»: Уфимец попросил у Хабирова детские площадки на набережной

Житель Уфы по фамилии Борисов оставил в общественной электронной приемной властей Башкирии обращение об отсутствие детских площадок на набережной реки Белой.
В своем обращении гражданин напомнил о том, что в Уфе «объявлена закупка на очередной памятник, вслед за памятником генералу Шаймуратову, стела „Город трудовой доблести“ за почти 100 млн. рублей», в тоже время «за столько лет не было построено ни одной детской площадки».
С таким отношением к детям о каких решениях демографических проблем можно говорить?из обращения Борисова
Заявитель обратился к главе Башкирии с просьбой пересмотреть приоритеты и направить усилия на создание комфортных и безопасных условий жизни для жителей республики.