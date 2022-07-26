Мэрия отменила проект планировки историко-археологического памятника Городище Уфа II

О Городище Уфа II стоит напомнить отдельно. В 1953 году его открыл маститый уфимский краевед Петр Ищериков. Во время наблюдения за земляными работами по улице Пушкина он обратил внимание на водопроводную траншею, которая пролегала по правой стороне Пушкина от улицы Новомостовой, которая в те года называлась улицей С. Кудаша до ул. Воровского, а при более пристальном изучении исследователь зафиксировал наличие археологических материалов. Так и было обнаружено Городище, ставшее историко-археологическим памятником и кладезью невероятно ценных находок из древних времен. Нижний предел существования памятника — I век до нашей эры.