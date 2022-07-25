Среди пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Башкирии оказался 15-летний ребенок

Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Благоварском районе, в котором уже погибло шесть человек. Так, по информации замминистра здравоохранения Башкирии, в столкновении столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадало 13 человек, среди которых оказался ребенок в возрасте 15 лет.