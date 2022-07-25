Минеева рассказала об эффективности программы льготной аренды для бизнеса

Для столичных малых и средних предприятий, а также для самозанятых начальная ставка при аренде подвальных площадей составляет одну тысячу рублей за квадратный метр в год. Что касается помещений, находящихся над землей, стоимость их аренды начинается с пяти тысяч рублей за один “квадрат” в год.