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Мавлиев отчитался перед Хабировым об официальном открытии Кашкадана для купальщиков

25 июля 08:10
Фото: мэрия Уфы
Гигантские запрещающие аншлаги уже убраны с территории озера, сообщил мэр Уфы на оперативке в правительстве Башкирии 25 июля.

Вопрос о том можно ли купаться в реконструированном озере в сипайловском парке Кашкадан интересовал не только жителей Уфы. Этот же вопрос на сегодняшней оперативке озвучил и глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня долгожданный ответ прозвучал — мэр Уфы ратмир Мавлиев сообщил о том, что после положенных экспертиз озеро получило соответствующую лицензию, а значит купаться в озере можно.

Также рассказал Ратмир Мавлиев и о том, что в минувшие выходные на Кашкадане было много отдыхающих, все на пляже было «организовано и безопасно достаточно».

Также Хабиров говоря о Кашкадане сделал ремарку о том, что за безопасностью на Кашкадане следить нужно особенно пристально по причине того, что там отдыхает очень много горожан и в частности детей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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