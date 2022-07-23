В Башкирии объем выручки предприятий-участников нацпроекта превысил 311 млрд рублей

— На сегодняшний день в национальный проект вовлечено 137 предприятий республики, эта цифра заметно опережает показатели, установленные федеральным центром. Общая среднесписочная численность работников достигает 60 тысяч человек. 74 предприятия относятся к сфере промышленности, 28 — сельского хозяйства, 22 — строительства. В числе потенциальных участников, подавших заявки на сайте производительность.рф, еще четыре предприятия Башкортостана. Соглашения с ними будут заключены в ближайшее время, — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.