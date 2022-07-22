Сгорели на работе — два жителя Башкирии из-за переработок скончались на рабочем месте

63-летняя кассир-контролер без отдыха трудилась 9 дней подряд, на 10 же день скончалось. Мало того, Гострудинспекция выяснила, что к сверхурочному труду женщину привлекал именно работодатель, игнорируя необходимость получить на это письменное согласие работницы. Примечательно, что женщина существенно перерабатывала сверх нормы на протяжении всего 2021 года. За 2021 год ее переработки составили 900 часов при допустимых 120.