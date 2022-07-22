«Единая Россия»: Родители и ученики смогут контролировать ремонт школ

Интерактивная карта имеет несколько вкладок, одна из них — «Моя идеальная школа». На ней ученики учебных заведений смогут представлять свое видение школы, в которой хотели бы обучаться. Также на карте есть вкладка «Родительский контроль», где будут размещаться комментарии родителей, педагогов и представителей общественных организаций, которые осуществляют контроль за ходом капитального ремонта и будут принимать готовые объекты. Также на сайте будут размещать не только новости о программе капитального ремонта школ, но также мнения экспертов. При этом все желающие смогут оставлять обращения о ходе капремонта через форму обратной связи, сообщает rostovgazeta.ru.