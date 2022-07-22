Благоустройство Непейцевского дендропарка в Уфе: кому и зачем это нужно?

Проходим мимо очередных погребных воронок — и Сергей Владимирович говорит, что раньше такие были повсюду. Бороться с ямами начали еще во времена его управления, но до конца последствия так и не побороли: «дело это инертное». Рассказывает о том, как обманным путем построили жилье в Кошкином лесу, а в парке Гафури при строительстве колеса обозрения уничтожили единственную посадку карельской березы. Как на остановке «улица Галле» заасфальтировали кедры, оставив им круги метрового диаметра, и одно из деревьев погибло. И что было бы хорошо, если бы Республиканский детский эколого-биологический центр, где он сейчас работает, в очередной раз не выгоняли из помещения (теперь — в Черниковку, куда не смогут ездить дети), а отдали ему здание бывшей БашЛОС, которое сейчас занято «непонятно кем». Тогда и дендропарк был бы под присмотром, и юные натурилисты смогли бы применять свои знания и навыки.