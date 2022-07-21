Минеева: Субъекты МСП продолжат получать компенсации за пользование СБП до конца года

“СБП создавалась как альтернатива привычным расчетам с использованием банковских карт. Однако обратная связь от бизнеса показывает, что в реальности на долю оплаты по СБП приходится всего от 0,15% до 1% от общего объема платежей. Есть ряд выявленных проблем, и необходима системная доработка процесса перехода на платежи СБП”, - добавила она.