Минеева: Столичный бизнес может протестировать бизнес-идеи в стартап-школе МБМ

Как сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, все объекты сдаются на срок от года до пяти лет. Прием заявок по объектам завершится в период с 5 по 16 августа. Участие в торгах могут принять все желающие, аукционы пройдут в открытой электронной форме в августе.