ИРИ назвал драйверы российской экономики как «20 главных событий России за 20 лет»

По итогам прошедших двадцати лет российская экономика показала рекордный рост. Это стало возможным благодаря одному из главных драйверов страны, а именно бизнесу. Благодаря развитию бизнеса появляются рабочие места, создаются товары, а также формируются налоговые поступления в бюджет. В нынешнее время наше государство входит в весьма непростой период, сопряженный с колоссальным внешним давлением на экономику: санкции, отказ от поставок товаров, проблемы с проведением платежей, разрывы в цепях поставок — все это может стать сложным испытанием. В этой ситуации максимально важно поддержать бизнес. Об этом пишет newsnn.ru.