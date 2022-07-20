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В Уфе для реконструкции трассы М-5 изымут свыше двух десятков земельных участков

20 июля 07:48
Фото: Антон Засимов / 1MI
Постановление об изъятии 26 садовых участков в Дёмском районе Уфы было опубликовано на сайте городской мэрии

Для проведения работ по реконструкции участка трассы М-5 «Урал» в Уфе изымут ряд земельных участков, а также объектов недвижимого имущества. Соответствующее распоряжение было опубликовано ранее на сайте мэрии.

Сообщается, что изъятию подлежат 26 садовых участков, жилых и нежилых строений на территории Дёмского района башкирской столицы.

Напомним, ранее стало известно, что для муниципальных нужд в Уфе изымут несколько домов и жилых участков в трёх районах города. Сообщается также, что жители домов, подлежащих изъятию, получат новую благоустроенную жилплощадь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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