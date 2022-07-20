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В Башкирии признанному экстремистом депутату и его единомышленнику продлили арест

20 июля 08:30
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Депутат Курултая Дмитрий Чувилин в соответствии с решением Советского районного суда пробудет под арестом до 23 сентября, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на на консультанта суда Дину Кадырбакову

Срок ареста обвинённому в экстремисткой деятельности депутату Курултая республики Дмитрию Чувилину* продлили до 23 сентября 2022 года. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на консультанта суда Дину Кадырбакову.

Сообщается, что поданное следователем ходатайство о продлении срока содержания под стражей депутата, а также одного из его единомышленников — Алексея Дмитриева* было удовлетворено по решению Советского районного суда.

Напомним, в марте этого года депутат республиканского Госсобрания Дмитрий Чувилин*, а также участники марксистского кружка были задержаны по обвинению в экстремистской деятельности. Тогда же в ходе обысков у фигурантов дела обнаружили оружие и экстремистскую литературу.

* — Внесены в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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