В Башкирии признанному экстремистом депутату и его единомышленнику продлили арест

Напомним, в марте этого года депутат республиканского Госсобрания Дмитрий Чувилин*, а также участники марксистского кружка были задержаны по обвинению в экстремистской деятельности. Тогда же в ходе обысков у фигурантов дела обнаружили оружие и экстремистскую литературу.