Депутата Чувилина и активиста Матисова из Уфы внесли в список экстремистов

Напомним, в марте этого года пять участников марксистского кружка в Уфе, в числе которых вышеупомянутые Чувилин и Матисов были обвинены в организации террористического сообщества. Отмечается при этом, что Матисов получил обвинения по статье о создании организации, в то время как остальные члены кружка — в участии.