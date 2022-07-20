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Стали известны самые популярные модели подержанных авто среди жителей Башкирии

20 июля 05:11
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Рейтинг популярности публикует сервис Авито Авто

Сервис «Авито Авто» обнародовал данные о том, какие модели автомобилей на вторичном рынке пользуются наибольшим спросом среди жителей субъектов РФ. Так, в Башкирии по итогам второго квартала 2022 года рейтинг выглядит следующим образом.

Первое место по популярности среди жителей республики занял южнокорейский бренд Kia. Продажи автомобилей марки в период с апреля по июнь 2022 года составили порядка 5,77% от всех продаж автомобилей. Средняя стоимость рядового автомобиля марки, согласно данным аналитики, составляет порядка 865 тысяч рублей. Примечательно, что одна из моделей марки — Kia Rio стала самым популярным автомобилем, на долю которого пришлось 2,11% от всех продаж поддержанных авто.

На второй строчке вновь расположился бренд из Южной Кореи — Hyundai, чья доля продаж на рынке автомобилей с пробегом составила 5,51%. Автомобиль данной марки обойдётся жителям республики в среднем в 700 тысяч рублей.

Третье место разделили сразу две автомобильные марки — французская Renault и американская Chevrolet. Средний ценник за автомобиль марки Renault составляет порядка 540 тысяч рублей, Chevrolet — 375 тысяч рублей.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, в каких регионах России жители Башкирии могут приобрести автомобиль с максимальной выгодой. Отмечается, что разница в цене на модель одной и той же модели в разных регионах может отличаться на сотни тысяч рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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