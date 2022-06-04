В каких регионах России жителям Башкирии дешевле купить машину

Эксперты подчеркивают, что средние цены на автомобили формируют автосалоны — где их положение тяжелее, следовательно, и цены на ассортимент будут ниже. В частности, по словам гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаль, на данны момент на итоговую цены в дилерских салонах давят много факторов: необходимость выплачивать заработную плату, оплата аренды и коммунальных услуг. Тем временем деньги поступают только от продажи автомобилей. По этой причине цена на модели постепенно опускается до оптимальной отметки, как для продавца, так и для потенциального покупателя. Потому стоимость одного и того же автомобиля «в Московской и Ростовской областях будет иметь разную стоимость».