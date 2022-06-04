В каких регионах России жителям Башкирии дешевле купить машину

Так, цены на рынке вторичных автомобилей приходит в норму. По данным «Дром» в апреле подержанные автомобили подешевели в среднем на 16%, в сравнении с мартом, а в мае цены упали еще на 12% относительно апреля.
Как отмечает издание «Новые известия», в разных регионах России стоимость автомобилей конкретной модели и одного года выпуска — будет отличаться. В частности, цены на одну и ту же модель пятилетнего возраста будут различаться на четверть в соседних регионах. Допустим, модель Lada Granta на Кузбассе обойдется покупателю значительно дешевле, чем в Новосибирской области или Красноярском крае.
В целях экономии, издание «Новые известия» советуют присмотреться к автомобилям в Кемеровской области, однако прежде имеет смысл оценить затраты на логистику. По словам гендиректор компании «Газпромбанка Автолизинг» Лилии Макаровой, предложения в регионах формируются по рыночным сценариям и главную роль играет предложение.
— Более низкая цена на авто с пробегом в регионах не всегда означает, неудовлетворительное техническое состояние автомобиля. Чаще всего, доступная цена авто говорит о том, что он не пользуется спросом, поэтому сложнее продается, — сообщают представители ГК «Автоспеццентр».
Эксперты подчеркивают, что средние цены на автомобили формируют автосалоны — где их положение тяжелее, следовательно, и цены на ассортимент будут ниже. В частности, по словам гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаль, на данны момент на итоговую цены в дилерских салонах давят много факторов: необходимость выплачивать заработную плату, оплата аренды и коммунальных услуг. Тем временем деньги поступают только от продажи автомобилей. По этой причине цена на модели постепенно опускается до оптимальной отметки, как для продавца, так и для потенциального покупателя. Потому стоимость одного и того же автомобиля «в Московской и Ростовской областях будет иметь разную стоимость».
Между тем, руководитель компании «Мой автопрокат» Дмитрий Медведев напоминает, что в каждом регионе есть свои риски, связанные с покупкой вторичных автомобилей.
- Бытует мнение, что, например, в Санкт-Петербурге не стоит покупать автомобили из-за того, что они быстро гниют из-за климата и дорожных реагентов. Реагентами пугают и покупателей московских б/у машин. В провинции хуже дороги. Во Владивостоке есть риск купить автомобиль «утопленник», а на Кавказе — угнанное ТС, — Дмитрий Медведев.
До 2008 года одинаковые модели с правым и левым рулем имели разную цену в пользу праворульных. Уже после 2008 года заградительные пошлины на подержанные автомобили и рост интереса к данному сегменту цена на праворульные и леворульные автомобили аналогичной модели и комплектации стала одинаковой. На это указывает руководитель сервиса «Выкупим Ваш автомобиль» Денис Колосов.
Сейчас же ситуация изменилась — до конца 2022 года активно временное положение, которое разрешает не устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», также на фоне цен у официальных дилеров даже растаможка с доставкой из Японии не выглядит дорогой.
Так, на рост рынка праворульных автомобилей указывают эксперты сервиса «Автотека». В частности, сообщается, что в I квартале 2022 года спрос на ввезенные из-за рубежа автомобили вырос на 127,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с IV кварталом 2021 года — на 6,6%.
- Среди ключевых причин интереса россиян к машинам без пробега по РФ — отличное качество сборки и разнообразие модельного ряда. Кроме того, считается, что, например, японские автомобили эксплуатируются в лучших условиях, чем в России (влияет качество дорог и бензина, а также более мягкий климат), и регулярно проходят техническое обслуживание. В основном россияне интересуются автомобилями из Японии.
В ТОП-5 востребованных автомобилей без пробега по России входят: Toyota Alphard, Honda Stepwgn, Toyota Crown, Honda Fit и Nissan Leaf.
Так, издание «Новые известие» подчеркивает, что не дорогую легковушку «Лады» можно искать в Самарской области, внедорожники вроде «Нивы» — в Ярославской и Тверской областях, ряд массовых моделей — в Кемеровской области, а свежие праворульные иномарки — во Владивостоке.
Важно, что перед покупкой автомобиля с пробегом имеет смысл сделать тщательную. диагностику транспортного средства у независимых экспертов, а также изучить сервисную и страховую историю машины.