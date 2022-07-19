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В Уфе на одном из самых аварийных участков дорог снизили скорость движения

19 июля 15:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ограничение 40 километров в час будет действовать на улице Жукова от Сельской Богородской до Новоженова, сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы

В Уфе ограничение скорости до 40 километров в час было введено по улице улице Жукова от улицы Сельской Богородской до Новоженова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Сообщается, что решение о введении ограничения скоростного режима было принято ввиду высокой аварийности дорожного участка.

Напомним, несколькими неделями ранее также стало известно о проведении ремонтных работ на одном из участков улицы Сельская Богородская. В связи с этим для дорога будет частично недоступна для автомобильного проезда.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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