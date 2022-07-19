В Уфе на одном из самых аварийных участков дорог снизили скорость движения

В Уфе ограничение скорости до 40 километров в час было введено по улице улице Жукова от улицы Сельской Богородской до Новоженова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.
Сообщается, что решение о введении ограничения скоростного режима было принято ввиду высокой аварийности дорожного участка.
Напомним, несколькими неделями ранее также стало известно о проведении ремонтных работ на одном из участков улицы Сельская Богородская. В связи с этим для дорога будет частично недоступна для автомобильного проезда.