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Пенсионный фонд "заживо похоронил" мужа уфимки претендующей на детское пособие

19 июля 06:18
Фото: 1MI
Уфимка рассказала о том как ПФР отказал ей в пособии из-за отсутствия свидетельства о смерти ее живого мужа, сделала это она в соцсетях 19 июля.

Весьма нетривиальный оборот приняла попытка одной из уфимских семей получить финансовое подспорье от государства в виде пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. О том, что отказы в назначении выплат приходят семьям порой по ошибочным причинам красноречиво свидетельствует страница Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте — именно по вопросам пособий на детей и отказа в них жалобы есть под каждым постом.

Однако на этот раз уфимка не пошла жаловаться на страницу Радия Хабирова, а сама разместила в соцсетях третью причину отказа её семье в пособии. Выплату семье не назначили по весьма экстравагантной причине — женщина не приложила к заявлению свидетельство о смерти ее мужа, который между тем живет и здравствует.

— Подала заявление на получение пособия от 8 до 17 лет, в третий раз приходит отказ и каждый раз разная причина, но сегодня причина меня вообще добила! Не предоставила свидетельство о смерти мужа!!! Муж жив слава Богу!!! В анкете все данные мужа указала!!! Почему такое отношение к людям? — этими словами женщина сопроводила документ в котором ПФР сообщил об отсутствии свидетельства о смерти ее живого мужа.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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