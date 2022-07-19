Пенсионный фонд "заживо похоронил" мужа уфимки претендующей на детское пособие

— Подала заявление на получение пособия от 8 до 17 лет, в третий раз приходит отказ и каждый раз разная причина, но сегодня причина меня вообще добила! Не предоставила свидетельство о смерти мужа!!! Муж жив слава Богу!!! В анкете все данные мужа указала!!! Почему такое отношение к людям? — этими словами женщина сопроводила документ в котором ПФР сообщил об отсутствии свидетельства о смерти ее живого мужа.