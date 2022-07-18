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В Уфе на строительной площадке из-под земли забил «фонтан» высотой с 10-этажный дом

18 июля 04:31
Фото: скриншот видео UTV
Мощный вертикальный поток воды на видео засняли очевидцы в микрорайоне «Яркий», а опубликовал телеканал UTV 17 июля.

Вчера 17 июля в телеграм-канале телеканала UTV было опубликовано невероятно «освежающее» видео. На нем из-под земли на стройплощадке в микрорайоне «Яркий» в Демском районе забил поток воды, который, по словам очевидцев, достигал высоты в 10 этажей. Произошедшее местные жители засняли с разных ракурсов.

Рядом с импровизированным «фонтаном» находился экскаватор, есть предположение, что «водное шоу» было вызвано тем, что во время копки он повредил трубопровод холодного водоснабжения.

В администрации Демского района пояснили, что причина произошедшего в утечке на водопроводе, который находится на балансе застройщика. Однако по данным администрации района высота струи воды достигала лишь 3-4 метров. Водоснабжение в микрорайоне было восстановлено в течении нескольких часов после того как фонтан начал бить из-под земли.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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