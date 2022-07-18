В самом грязном городе Башкирии спилили березовую аллею в центре города

В городских группах города Салават в социальных сетях появились фото уже бывшей березовой аллеи на улице Ленина, которая, как это часто бывает, является центральной в городе. На фото наполовину спиленные березы, однако в комментариях жители не негодуют, а соглашаются с тем, что деревья старые и «этим вопросом давно надо было заняться».
Там же в комментариях местные жители вспомнили о том, что недавняя непогода, которая бушевала в городе продемонстрировала, что деревья в городе действительно старые и перестойные, а одно из них даже упало на припаркованный автомобиль. Абсолютное большинство комментаторов поддерживает спил старых деревьев, но с ремаркой о том, что необходимо будет посадить новые. И вот на этом моменте у местных жителей закрадываются сомнения — посадят ли новые деревья.
В пресс-службе администрации города Салават пояснили, что данная территория относится к общественной и спил деревьев подразумевает обязательную посадку новых зеленых насаждений, которые, скорее всего, появятся в городе уже этой осенью.