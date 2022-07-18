В Башкирии простились с погибшим на Украине 44-летним добровольцем Димом Шариповым

Траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Димом Шариповым состоялась вчера, 17 июля. Погибшего добровольца, а в прошлом полицейского Дима Шарипова в последний путь провожали не только родные и близкие, но и чиновники, а именно замруководителя администрации Радия Хабирова Искандер Ахметвалеев и глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов.
За плечами у Шарипова еще в 90-х годах пройденная военная служба в Хабаровском крае, погибший был пограничником. После службы в армии Дим Шарипов оставался связан с органами правопорядка, а именно был водителем экипажа ППС. Известно, что участвовать в СВО на Украине Дим Шарипов отправился в качестве добровольца в мае.