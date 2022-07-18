В Башкирии простились с погибшим на Украине 44-летним добровольцем Димом Шариповым

За плечами у Шарипова еще в 90-х годах пройденная военная служба в Хабаровском крае, погибший был пограничником. После службы в армии Дим Шарипов оставался связан с органами правопорядка, а именно был водителем экипажа ППС. Известно, что участвовать в СВО на Украине Дим Шарипов отправился в качестве добровольца в мае.