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В Башкирии простились с погибшим на Украине 44-летним добровольцем Димом Шариповым

18 июля 06:38
Фото: администрация Мелеузовского района
Церемония прощания с погибшим прошла у здания администрации Мелеузовского района вчера, 17 июля.

Траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Димом Шариповым состоялась вчера, 17 июля. Погибшего добровольца, а в прошлом полицейского Дима Шарипова в последний путь провожали не только родные и близкие, но и чиновники, а именно замруководителя администрации Радия Хабирова Искандер Ахметвалеев и глава администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов.

За плечами у Шарипова еще в 90-х годах пройденная военная служба в Хабаровском крае, погибший был пограничником. После службы в армии Дим Шарипов оставался связан с органами правопорядка, а именно был водителем экипажа ППС. Известно, что участвовать в СВО на Украине Дим Шарипов отправился в качестве добровольца в мае.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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