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С начала 2022 года в Башкирии задержан 7 541 пьяный водитель, 98 из них совершили ДТП

18 июля 07:56
Фото: 1MI
О безрадостной статистике пьянства за рулем в ходе оперативки в правительстве Башкирии отчитался министр транспорта Александр Булушев 18 июля.

Статистика по дорожно-транспортным происшествиям, которую в ходе сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии озвучил региональный министр транспорта Александр Булушев, звучала особенно жутко в контексте крайне резонансного и леденящего кровь ДТП в Бакалинском районе. напомним, там сегодня утром 23-летний мужчина в нетрезвом состоянии сбил четверых молодых девушек, известно, что он двигался со скоростью около 110 километров в час.

Так по данным Булушева с начала 2022 года, то есть за первое его полугодие в Башкирии был задержан 7 541 нетрезвый водитель, 98 из них были задержаны уже после того как они попали в ДТП. Только за минувшую неделю пьяными за рулем попались 258 водителей, 3 из которых попали в дорожно-транспортные происшествия.

При этом статистика по количеству пострадавших и погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года весьма ощутимо снизилось.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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