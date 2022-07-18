Пенсионера 67 лет из Кумертау Верховный суд РБ признал виновным в дискредитации ВС РФ

Подобный прецедент уже был. Орджоникидзевский райсуд приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей одинокую маму из Уфы Регину Ибрагимову. Примечательно в данной ситуации то, что о плакате в комнате Ибрагимовой, который и стал причиной для штрафа и обвинений в дискредитации, в органы сообщила неравнодушная соседка девушки по коммунальной квартире.