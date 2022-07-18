ИРИ включил продовольственную безопасность в «20 главных событий России за 20 лет»

Сегодня из-за неурожаев и нарушений логистических цепочек некоторые страны заявляют о риске мирового продовольственного кризиса в 2022 году. Европа и США уже столкнулись с небывалым ростом инфляции, в том числе с ростом цен на продукты питания. В этих условиях Россия является одним из лидеров по объемам поставок зерна на мировой рынок. При этом российские власти настолько тонко регулируют отрасль, что речь об экспорте идет только после удовлетворения внутреннего спроса.