H&M объявила дату проведения распродажи в магазинах в Уфе и по всей России

Ранее в СМИ появилась информация, что шведский ритейлер H& M откроет закрытые на протяжении нескольких месяцев магазины, чтобы провести распродажу в связи с уходом с российского рынка. Позднее стала известна дата начала распродажи.
Распродажа в магазина марки на территории России начнётся 1 августа. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу компании
Напомним, о своём намерении покинуть российский рынок H&M объявила сегодня. Как гласит из обращения, опубликованного ранее на сайте компании, данное решение связано с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».