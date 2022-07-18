mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

H&M объявила дату проведения распродажи в магазинах в Уфе и по всей России

18 июля 12:19
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Распродажа будет предшествовать закрытию магазинов из-за ухода шведского бренда с российского рынка, сообщает пресс-служба компании

Ранее в СМИ появилась информация, что шведский ритейлер H& M откроет закрытые на протяжении нескольких месяцев магазины, чтобы провести распродажу в связи с уходом с российского рынка. Позднее стала известна дата начала распродажи.

Распродажа в магазина марки на территории России начнётся 1 августа. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу компании

Напомним, о своём намерении покинуть российский рынок H&M объявила сегодня. Как гласит из обращения, опубликованного ранее на сайте компании, данное решение связано с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48